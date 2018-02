Roma, scippa una donna da auto in corsa: trascinata per metri sull'asfalto

A bordo di una Fiat Uno, rubata il giorno prima, ha scippato una 53enne romana che, nel tentativo di non farsi strappare la borsa, è stata trascinata per alcuni metri, sull'asfalto in piazza Sempione. Così, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesascro hanno arrestato un 28enne di origini slave, senza fissa dimora e con precedenti, per rapina e ricettazione.



La donna stava attraversando la piazza ed è stata avvicinata dal 28enne alla guida del veicolo che, dopo essersi sporto dal finestrino, è riuscito ad afferrare con la mano sinistra la tracolla della borsa - mentre con l'altra reggeva il volante - per poi spingere il piede sull'acceleratore cercando di far perdere le proprie tracce.



La donna ha tenuto la presa ed è stata trascinata per alcuni metri, fino a rovinare sull'asfalto. Grazie all'aiuto di un passante, la malcapitata è riuscita ad allertare il 112 fornendo particolari utili ai Carabinieri che, dopo una breve battuta in zona sono riusciti ad intercettarlo e a bloccarlo, recuperando l'intera refurtiva. Una volta ammanettato, l'uomo è stato accompagnato in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. Per la donna, che per fortuna non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, solo un forte spavento.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA