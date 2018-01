Roma, schianto sulla Togliatti tra due auto e una moto: un ferito grave

Paura sulla Togliatti per una grave incidente stradale: un centauro è stato ricoverato in codice rosso al San Giovanni. Lo schianto è avvenuto questa mattina intorno alle 9 su via Palmiro Togliatti all'incrocio con via Prenestina. A scontrarsi una moto, una Bmw 589, e due auto, una Fiat Panda e una Toyota Yaris.



A quanto si è appreso il conducente della moto, un uomo, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto per gli accertamenti e i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale.

Lunedì 15 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



