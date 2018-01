Roma, Scarpellini gravemente malato: slitta il processo per corruzione

di Michela Allegri

È stato sospeso fino al 13 aprile il processo per corruzione a carico di Raffaele Marra, l'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi, sul banco degli imputati insieme all'imprenditore Sergio Scarpellini. Nell'udienza di oggi i periti, nominati dai giudici della II sezione penale per valutare se il costruttore sia in grado di presenziare al dibattimento, hanno dato parere negativo: Scarpellini ha una grave patologia e si sta sottoponendo a un ciclo di cure.



«In questa fase da parte di Scarpellini - ha spiegato il medico legale Carmine Cavallotti in aula - non c'è una possibilità di partecipare attivamente al dibattimento». I consulenti hanno chiesto altri tre mesi per effettuare una nuova verifica sulle condizioni di salute dell'imputato. In aprile, i giudici decideranno se proseguire con un unico procedimento o la stralciare la posizione dell'imprenditore.

Martedì 9 Gennaio 2018



