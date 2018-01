Roma, saldi invernali al via. La previsione Confesercenti: «Spese tra i 250 e i 300 euro»

Mancano meno di 72 ore alla partenza ufficiale, a Roma e nel Lazio, dei saldi invernali nonostante le promozioni siano ormai partite da giorni e in moltissimi casi anche prima di Natale. Tuttavia, stando alle previsioni della Confesercenti Roma, in questa stagione le famiglie spenderanno in media tra i 250 e i 300 euro approffitando dunque delle svendite.



«Questi saldi 2018 cadono ancora in un momento di estrema difficoltà del settore abbigliamento e calzature - spiega il presidente dell'associazione, Valter Giammaria - ma possono comunque rappresentare una occasione di recupero per l'impresa diffusa. Anche questa volta abbiamo, purtroppo, assistito al caos più completo con tantissime attività che in spregio del rispetto delle regole che lo vietano hanno effettuato sconti nel periodo inibito, non solo per mezzo di messaggi ma anche esponendo platealmente in vetrina percentuali di sconto ad esempio del 30 - 50% e ovviamente con una pressoché assente azione di controllo e sanzionamento».



Stimiamo, difatti, che la spesa a famiglia a Roma e nel Lazio si attesterà in media intorno ai 250-300 euro, anche perché il saldo invernale è, comunque - presica il numero uno della Confesercenti - l'occasione per l'acquisto di capi "importanti" quali ad esempio cappotti, piumini, giacconi.

