Befana, esercito nelle vie dello shopping: super sorvegliati Vaticano e piazza Navona

È stata varata questa mattina, dopo il briefing tenuto dal questore di Roma Guido Marino, la III fase del piano «Natale Sicuro» che focalizza l'attenzione sull'avvio dei saldi e le celebrazioni religiose e laiche della Befana. In campo, nelle strade dello shopping e nei maggiori centri commerciali, i militari dell'Esercito nell'ambito del progetto Strade Sicure, supportati da operatori di polizia in abiti civili che opereranno anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza.



Sorvegliata speciale dal pomeriggio del 5 e per tutta la giornata del 6, Piazza Navona nella quale, accanto al piano di sicurezza varato dal Comune, opereranno poliziotti e carabinieri, anche per effettuare controlli mirati con metal detector. Massima sicurezza in tutta l'area del «tridente», mentre, d'intesa con la Gendarmeria Vaticana sono stati elevati al massimo gli standard dei servizi in atto in Vaticano. Per tutto il periodo natalizio e, quindi anche, in questi giorni in cui l'allerta terrorismo ha fatto sentire il proprio peso, il Questore ha personalmente contattato gli operatori sul campo per raccomandare loro la massima attenzione, sottolineando come, la capacità di osservazione di ogni singolo poliziotto possa prevenire o comunque contenere azioni illegali.

Giovedì 4 Gennaio 2018



