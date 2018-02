Roma, assalti alle farmacie: arrestati due georgiani senza fissa dimora

Pensavano di averla fatta franca e non immaginavano di essere scoperti dai carabinieri della stazione Roma piazza Dante. E ora i due cittadini georgiani di 21 e 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che hanno svaligiato la farmacia di via Carlo Alberto, dieci giorni fa, sono in carcere. Sono stati traditi dai filmati della videosorveglianza della farmacia che, all’epoca dei fatti, li immortalò in azione.



Intervenuti presso l’esercizio commerciale per la segnalazione di un ammanco di prodotti farmaceutici e di profumeria del valore di diverse centinaia di euro, i carabinieri, acquisiti i filmati, hanno dato un volto ai malfattori. Da allora, la ricerca dei malviventi non si è mai fermata anche perché, nelle farmacie della zona, erano stati segnalati altri misteriosi ammanchi di costosi prodotti. Ieri pomeriggio, i militari hanno riconosciuto i due complici a piazza Vittorio Emanuele II e li hanno bloccati. Ora sono in carcere a Regina Coeli e dovranno difendersi dall’accusa di furto aggravato in concorso. Le indagini dei carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante proseguono per accertare se le loro mani di velluto siano le stesse autrici di altri furti consumati con le stesse modalità, probabilmente anche nella stessa farmacia.

Lunedì 5 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24



