Roma, rubavano e riciclavano abiti di alta moda: arrestato 65enne spagnolo ricercato dal 2015

Rubavano e riciclavano abiti di alta moda, gioielli griffati, accessori di marca. Padre e figlio spagnoli, ricercati dal 2015 erano a capo di un business illecito che coinvolgeva vari paesi d'Europa. Fino a l'altro giorno quando sono stati fermati e identificati dagli agenti della polizia del commissariato «Appio Nuovo»di Roma. Si tratta di uno spagnolo di 65 anni, latitante dal 2015: G.M.T, queste le sue iniziali, che era a capo di un'organizzazione criminale operante in tutta Europa, dedita al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di capi di abbigliamento di alta moda, oltre che di gioielli e orologi di pregio. Nel 2015 era evaso dagli arresti domiciliari facendo perdere le sue tracce. Fermato dai poliziotti, l'uomo era in compagnia del figlio a bordo di una autovettura con targa spagnola; all'interno del bagagliaio sono stati trovati indumenti di «marca» per un valore di circa 10.000 euro: i due non hanno saputo dare spiegazioni sulla merce. Entrambi reticenti a riferire il loro domicilio, padre e figlio hanno tentato di nascondere sotto il sedile del veicolo un telefono cellulare, la cui analisi ha permesso agli investigatori di individuare il loro attuale domicilio, un abitazione di via Cristoforo Colombo. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare altri indumenti di notevole valore economico, due borse schermate usate solitamente per furti nei negozi ed un orologio di marca. Dalle successive verifiche è emerso che padre e figlio, prima di arrivare in Italia, erano partiti da Valencia in Spagna, passando in Francia, in Germania e in Inghilterra, per poi arrivare in Italia. Al termine degli atti di rito presso gli uffici del commissariato, l'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, mentre il figlio è stato denunciato in stato di libertà.

Sabato 10 Febbraio 2018



