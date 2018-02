Roma, ruba in una profumeria e scappa: arrestata 33enne romena

Ha «acquistato» prodotti di cosmesi presso un negozio quando l'antitaccheggio ha iniziato a suonare. Pizzicata, si è data alla fuga ma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano giunti poco dopo sul posto per la segnalazione di furto, hanno rintracciato B.M.E., queste le sue iniziali, in via Carlo Fadda. 33 anni di origini romene , con numerosi precedenti di polizia, è stata arrestata per furto aggravato.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



