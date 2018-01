Roma, ruba cosmetici in via del Corso e picchia il vigilantes: presa 26enne

«Abbiamo appena subito un furto da parte di una donna...ha aggredito la guardia che è qui»... Questa la telefonata che l'operatore del Nue ha ricevuto e girato immediatamente alla Sala Operativa della Questura di Roma. I primi ad arrivare presso un negozio di cosmetica di via del Corso, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Castro Pretorio che, grazie alle dettagliate descrizioni, sono riusciti a rintracciare la ladra a piazza del Popolo. Fermata, è stata identificata per S.M. 26enne del Senegal - accompagnata negli gli uffici di Polizia dove è stata riconosciuta dalle vittime e arrestata per rapina e lesioni personali.

Venerd├Č 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA