Roma, multano i rom del River: vigili aggrediti da 50 persone

di Elena Panarella

Doveva essere il primo campo rom della Capitale ad essere smobilitato. Una mossa obbligata, in realtà, perché l'amministrazione comunale non poteva più prolungare il contratto con la coop che aveva gestito l'insediamento per anni, dopo una serie di rilievi dell'Autorità Anticorruzione. E così per il camping River (sulla Tiberina), la dead line fissata da Palazzo Senatorio era per il 30 settembre. Tutti via? Macché, gli abitanti delle baracche sono ancora lì. Anzi, c'è...