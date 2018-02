Roma, nel cassonetto spunta anche un tamburo

Rifiuti a Roma? L'Ama avrà i suoi torti (tanti) ma a volte anche i cittadini ci mettono del loro. Come in via Livio Andronico, alla Balduina, dove in un cassonetto è spuntato addirittura un tamburo. Continua così la collezione dei rifiuti più improbabili di cui i romani, invece di ricorrere alle isole ecologiche e ai servizi di raccolta speciali, si sbarazzano dove capita: materassi, frigoriferi, armadi e, ora, anche strumenti musicali.