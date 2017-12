Roma, ricercato torna in Italia per festeggiare il Natale con i parenti: arrestato

Aveva lasciato l'Italia, e precisamente Campagnano di Roma dove dimorava, per sfuggire a una condanna di 11 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. Dopo due anni un 36enne albanese aveva deciso di ritornare per festeggiare le festività natalizie con i propri cari, certo di potersi sottrarre facilmente ai controlli.



I carabinieri della stazione di Campagnano lo hanno però riconosciuto e bloccato mentre si aggirava in una via periferica del comune alle porte di Roma. Il ricercato è stato arrestato e portato in carcere a Rebibbia, dove trascorrerà questo Natale, e non solo.

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:51



