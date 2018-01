Roma, rapisce il figlio e scompare nel nulla: arrestata dopo 9 mesi a Ostia

Una giovane colombiana, alla quale era stato tolto l'affidamento del figlio di 7 anni e che aveva rapito il bambino, è stata arrestata dai carabinieri per sottrazione di minore.



La donna, già residente in Francia e alla quale era stato tolto l'affidamento del figlio di 7 anni, nell'aprile dello scorso anno ha approfittato di una delle visite effettuate alla casa famiglia di Marsiglia, dove il bambino era ospitato, per sottrarre il minore e scappare in Spagna, facendo perdere così le proprie tracce.



Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno arrestato la 31enne colombiana, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese. Durante un controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato la donna e quindi hanno scoperto che era colpita da un ordine di rintraccio europeo.



Da qui la decisione di recarsi nell'abitazione che la donna condivideva con la madre ad Acilia dove è stato rintracciato anche il piccolo. In collaborazione con i servizi sociali della locale Asl, il bambino è stato poi condotto in una struttura protetta e la donna arrestata e accompagnata alla casa circondariale di Rebibbia.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA