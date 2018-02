Roma, erano il terrore di farmacie e supermercati: presa la banda dell' Eur

In appena quattro giorni avevano ripulito un ipermercato e una grande farmacia armati di pistola. Sono stati arrestati due romani di 30 e 42 anni dai carabinieri della stazione Villa Bonelli al termine di una minuziosa attività investigativa grazie anche al supporto delle immagini della videosorveglianza delle attività commerciali. I due malviventi - già noti alle forze dell'ordine - sono stati arrestati con l'accusa di rapina e ricettazioni per furti compiuti tra il 20 e il 24 gennaio in un supermarket di via Portuense e in una farmacia di via Bravetta.Il modus operandi dei due complici era sempre lo stesso: raggiunto l’obiettivo scelto a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, mentre uno rimaneva fuori con il veicolo in moto, fungendo da “palo”, l’altro entrava nell’esercizio commerciale e minacciava i dipendenti, puntando loro una pistola e facendosi consegnare l’incasso. All’epoca dei fatti, i carabinieri intervennero sui luoghi ricostruendo i due episodi simili e acquisendo le immagini delle videosorveglianze della farmacia e del supermercato.La successiva attività tecnica e l’attenta analisi dei video ha permesso ai carabinieri di identificare i rapinatori.Rintracciati presso le rispettive abitazioni, i malviventi sono stati arrestati. I militari hanno poi trovato e sequestrato la pistola - una fedele riproduzione ad aria compressa di una Beretta 9x21 -, lo scooter rubato, l’abbigliamento e i caschi, il tutto utilizzato per consumare le due rapine. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli.