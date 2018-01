Roma, bandito armato fa irruzione e rapina il negozio di giocattoli

di Marco De Risi

Un rapinatore solitario, armato di pistola, ha seminato il panico in un magazzino all’ingrosso di giocattoli e abbigliamento per bambini alla Romanina. È successo verso le 19 da Bimbo Store in via Alimena, a Roma: al momento dell’irruzione nei locali c’erano decine di persone tra cui genitori con bimbi piccoli.



Clienti e dipendenti si sono trovati davanti all'improvviso un individuo con il volto coperto da passamontagna che ha subito estratto un’arma semiautomatica puntandola contro i cassieri e chiedendo i soldi dell’incasso.



La rapina è durata alcuni minuti che ai presenti sono sembrati un’eternità. Appena l’uomo ha lasciato il capannone di colore celeste è scattato l’allarme ed è stata avvisata la polizia che ha cercato di catturare il malvivente pattugliando la zona con alcune volanti. Probabilmente il criminale è fuggito in sella ad uno scooter e, svicolando nel traffico, ha fatto perdere le proprie tracce.



I poliziotti si sono assicurati che i clienti ed i dipendenti stessero bene. Non c’è stato alcun ferito e non è stata inviata alcuna ambulanza. Ora è caccia all’uomo armato che potrebbe colpire in un altro negozio a caccia dell’incasso.

Luned├Č 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:12



