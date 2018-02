Rom, rapì un bimbo per una partita di droga: chiesti 26 anni per l'ex campione di boxe Ricci

di Sara Menafra

Sequestrarono un bambino di 9 anni per riavere indietro dalla madre una partita di droga da cinquemila euro. Un metodo atroce, per il quale ieri la procura, rappresentata dalla pm Claudia Terracina, ha chiesto la condanna di quattro persone per complessivi 80 anni di reclusione. Al centro della vicenda c'è Mirco Ricci, pugile professionista conosciuto come The Predator (ex campione intercontinentale Wba e italiano dei mediomassimi), per il quale sono stati chiesti 26 anni e mezzo di reclusione; ma coinvolti nella vicenda sono pure...