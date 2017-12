Prostituzione a Roma, Raggi vuole l'arresto dei clienti ma l'Avvocatura frena

di Simone Canettieri

La sindaca Raggi ha in mente un'ordinanza anti-prostituzione che punisca i clienti delle schiave del sesso con l'arresto fino a tre mesi (commutabile con un'ammenda fino a 206 euro, tecnicamente si chiama oblazione). Una linea dura, durissima, già adottata dal collega Dario Nardella a Firenze. Che sulle sponde dell'Arno fa applicare l'articolo 650 del codice penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine...