Roma si finge prostituta per adescare i clienti poi rapinati dall'amico: arrestati

Si fingeva prostituta per adescare ignari uomini con i quali, una volta appartati, nei pressi di via Salviati, via della Martora e via Cesare Tallone, a Roma li faceva rapinare dal suo complice. Così, i carabinieri hanno arrestato una romena di 30 anni e un 28enne di origini slave, entrambi con precedenti e domiciliati nell'insediamento di via Salviati, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma. Il provvedimento è di indagini dei Carabinieri, avviate subito dopo aver acquisito le denunce per le rapine, con lo stesso modus operandi, da parte degli uomini adescati dalla donna.



I Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno accertato che, una volta appartati nelle strade buie, i clienti, prima che iniziassero ad avvicinarsi alla donna, venivano rapinati dal complice 28enne, armato di coltello, che scappava subito all'interno dell'insediamento di via Salviati. La donna è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, mentre il suo complice è stato condotto a Regina Coeli. Entrambi dovranno rispondere di rapina in concorso aggravata.

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19



