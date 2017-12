Roma, investito davanti a scuola: muore ragazzino di 15 anni. Al volante un diciottenne

Incidente mortale in via Prenestina 1395. Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti scuola, l'istituto agrario Emilio Sereni. Al volante della macchina, una Fiat Bravo, un ragazzo di 18 anni. Sul posto i vigili del gruppo 6° Torri. La vittima e il giovane che lo ha investito erano compagni della stessa scuola.



Il 18enne, risultato positivo al test sulla droga. ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Avrebbe assunto oppiacei prima di mettersi alla guida. Dagli accertamenti del VI Gruppo Torri sarebbe emerso, inoltre, che l'auto era sprovvista di assicurazione.

Federico Ghigiarelli giocava negli Allievi fascia B dell'Atletico Torrenova. La società, in un post pubblicato sulla pagina Facebook, nell'esprimere il dolore ha sospeso le attività sportive. «Il presidente Alessio De Santis e tutta l'Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al suo dolore. La società, d'accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni», è scritto nel post.