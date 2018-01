Roma, a Prati si potano gli alberi ma i rami restano in strada

Dopo l'allarme per rami e alberi crollati nel quartiere nei giorni del maltempo, ora il rischio è che nel quartiere Prati il rimedio sia peggiore del problema che si provava a risolvere. Da giorni, in zona è partito un piano potature che sembra lasciare poche speranze alle piante che adornano il quartiere.Il caso è scoppiato in particolare nella centrale via Sabotino, dove gli alberi da sempre al centro del viale sono stati del tutto private delle folte chiome. Non solo: i rami tagliati ingombrano la strada almeno da giovedì scorso, con disagi per passanti e viabilità.