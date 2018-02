Roma, mercato illegale sui binari a Porta Maggiore

di Elena Panarella

La domenica mattina puntuale arrivano a frotte. Un vero e proprio esercito di venditori abusivi che si impossessa (come nulla fosse) della piazza. Rom, bengalesi, senegalesi, italiani occupano con cartoni e grossi lenzuoli bianchi le panchine, le pensiline e le fermate del tram di Porta Maggiore. La merce, raccolta tra i rifiuti, nei cassonetti, sfiora letteralmente i binari. Ma non solo «tanta è anche rubata». LA FOTOGRAFIA Esposti e denunce, non si contano. Dopo mesi di battaglie e interventi...