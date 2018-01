Roma, al mercato di Ponte Milvio arriva la cannabis light

di Laura Bogliolo

Il parroco preferisce non commentare, le mamme sono molto preoccupate, i gestori dei banchi del mercato di via Riano, invece, sono quasi soddisfatti: «Diversificare i prodotti in vendita magari ci porterà più clienti». Sperano di essere salvati dalla crisi, anche se il prodotto in questione è la cosiddetta «cannabis light». Ponte Milvio, il quartiere della movida sfrenata e dello sballo, sembra diviso, di certo è stupito, davanti alla notizia dell'apertura oggi del negozio nel mercato...