Roma, la polizia ferma bus senza assicurazione: i passeggeri restano a terra

«Per il trasporto su bus a Roma non c’è pace - dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo candidati al Consiglio regionale del Lazio e Andrea De Priamo candidato alla Camera -. Ci segnalano alcuni cittadini che stamane al capolinea Laurentina, la linea 702 di Roma Tpl (che gestisce circa il 20% del trasporto su bus a Roma, ndr) sarebbe stata multata perché aveva l’assicurazione scaduta causando un disservizio all’utenza poiché le persone non sono potute salire a bordo».



«Un fatto gravissimo - continua la nota - non solo i mezzi viaggiano senza sicurezza e prendono fuoco, adesso scopriamo che non hanno nemmeno l’assicurazione aggiornata. Ci chiediamo, si tratta di un caso isolato oppure potrebbero essere molti i bus sprovvisti di assicurazione? Presenteremo un’interrogazione in Campidoglio per avere chiarezza, è ridicolo che i 5 Stelle pensino ad acquistare altre vetture quando non riescono nemmeno a far circolare quelle già in strada».





Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:09



