Roma, piromane dà fuoco a un distributore di benzina: il rogo spento poco prima che scoppiasse

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Monteverde Nuovo hanno arrestato un 43enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di incendio doloso e danneggiamento. Nel corso di alcuni controlli, mentre percorrevano via dei Colli Portuensi, i Carabinieri hanno notato l'uomo, all'interno di un distributore di carburanti, mentre si accingeva a dare fuoco con dei pezzi di cartone in fiamme, una colonnina erogatrice.



Dopo averlo bloccato, i Carabinieri hanno subito allontanato il cartone in fiamme, che stava per lambire una pistola erogatrice di gasolio, e lo hanno spento con un secchio d'acqua, evitando il peggio. Successivamente, i Carabinieri hanno accertato che, poco prima, il piromane aveva danneggiato, con altri pezzi di cartone dati alle fiamme, due centraline adibite alla distribuzione del carburante e aveva incendiato uno scooter, distruggendolo completamente, e un'autovettura, danneggiandola parzialmente, parcheggiati poco distante. L'arrestato, trovato anche in possesso di un coltello e un paio di forbici, è stato portato in caserma e trattenuto in attesa di essere sottoposto

al rito direttissimo.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:39



