Roma, Pietro Farina è il nuovo direttore di Confcommercio

Nato a Siracusa, classe 1969, Pietro Farina è stato nominato Direttore di Confcommercio Roma. Con un master in Insurance e Risk Management al MIB School of Management di Trieste e una laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, Farina è stato per 15 anni il Direttore Generale di Confcommercio Trieste e delle sue società operative, maturando una significativa esperienza nell'amministrazione di organizzazioni complesse e nello sviluppo di servizi per le imprese. Attento ai temi legati alla formazione, alla pianificazione urbana e commerciale, al turismo e alle politiche comunitarie, ha collaborato attivamente alla realizzazione di numerosi iniziative sia a livello regionale che nazionale. Nel 2015, inoltre, è entrato a far parte del Club degli Innovatori di Confcommercio Nazionale. «Con la nomina di Pietro Farina alla direzione di Confcommercio Roma - commenta Renato Borghi, Commissario di Confcommercio Roma - si completa la riorganizzazione della struttura, aggiungendo un tassello fondamentale per il rilancio dell'Associazione sul territorio romano e laziale».

Mercoledì 3 Gennaio 2018



