Roma, turisti fanno un picnic sulla scalinata di Trinità dei Monti, il vigile li allontana: «Questo è un monumento»

di Rosalba Emiliozzi

Hanno scambiato la scalinata di Trinità dei Monti per un prato. E così, come se nulla fosse, hanno organizzato un vero e proprio picnic sopra uno dei monumenti più famosi del mondo: tovaglia, panini e bibite per un bel pranzo nel cuore di piazza di Spagna. Quando un agente della polizia municipale si è avvicinato e gli ha ordinato di alzarsi, la coppia di turisti ha risposto quasi incredula: «Is a picnic!». «Ma quale picnic - ha replicato il vigile - questo è un monumento, andate a Villa Borghese».Lo scorso giugno la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza antibivacchi nei pressi delle fontane e dei monumenti della Capitale. Obiettivo: vietare, di fatto, di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi. Pena una multa fino a 240 euro. Tutto sommato a questi turisti che sono stati solamente allontanati è andata bene.