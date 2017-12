Roma, la beffa del bando: a piazza Navona saltano i banchi dei giochi

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Navona ultimo atto: bene ma non benissimo. Alla fine alla Festa della Befana ci sarà da divertirsi: arriveranno anche le Onlus e le associazioni culturali per far giocare i bambini. Saranno poche però e le famiglie dovranno accontentarsi, così come i più piccoli. Il Campidoglio ci è riuscito. Non senza fatica. Sono serviti tre bandi di gara due quelli annullati nei mesi precedenti poiché le (poche) domande presentate avevano dei vizi formali per portare qualche altro gazebo ai piedi della fontana dei...