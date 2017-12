Roma, partono i "saldi mascherati" ed è già guerra di offerte: polemica dei commercianti

di Valeria Arnaldi

Gli inviti arrivano via sms o mail ai clienti abituali ma vale anche il passaparola tra amici o, più semplicemente, la domanda ai commessi: «Ci sono sconti?». In alcuni casi non serve neppure chiedere, l'informazione viene data all'ingresso: «Siamo già in svendita». Di griffe in griffe, dai brand di lusso a quelli dai prezzi più contenuti, la linea sembra essere la medesima per tutti: i pre-saldi - il calendario ufficiale prevede le svendite invernali dal 5 gennaio - sono in corso e...