Roma, precipita dal tetto di un parking multipiano, è in coma: forse spinto giù per uno sgarro

di Marco De Risi

Versa in fin di vita all'ospedale. Difficile che possa riprendersi dopo un volo di oltre 15 metri da un parcheggio multipiano di Montesacro, al Tufello. Un vero rompicapo per gli investigatori che non hanno testimoni e neanche l'identità precisa della persona che lotta fra la vita e la morte. L'ipotesi più probabile è che sia stato spinto giù da qualcuno che però rischia di farla franca per l'assenza del minimo indizio. Il ritrovamento risale all'alba dell'8 dicembre: una signora...