Roma, armato di coltello irrompe in un palazzo e semina il panico: «Barricati in casa, era una bestia»

Marco De Risi

Un palazzo al Collatino in ostaggio di un violento che ha cercato in tutti i modi di fare del male alla sua ex compagna e anche ai figli piccoli. Lui è un romano di 40 anni: armato di un coltello, ha spaccato il portone dello stabile e poi ha cercato di rompere la serratura dell'abitazione della ex. La donna si è barricata dentro usando del mobilio per bloccare la porta, mentre i bambini si sono messi a piangere e a tremare dalla paura a causa del comportamento del padre. Se non fosse intervenuta una pattuglia della polizia...