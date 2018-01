Roma, caso rifiuti, imbarazzo M5S: «L'impianto di Ostia attivato senza avviso»

di Alessia Marani e Mirko Polisano

I rifiuti di Roma non sono ancora partiti per l'Emilia Romagna ma in compenso sono già arrivati sul litorale dove il tritovagliatore di Ostia Antica è stato attivato, ma senza nessuna comunicazione preventiva al X Municipio. La presidente grillina Giuliana Di Pillo e il suo assessore all'ambiente Alessandro Ieva fino all'altro ieri erano all'oscuro di tutto. È quanto trapela dagli ambienti M5S e tra i pentastellati non tutti avrebbero gradito il modus operandi di Campidoglio e Ama. Appena firmato...