Roma, ucciso a colpi di pistola sul pianerottolo di casa: caccia al killer

Potrebbe esserci un regolamento di conti dietro l'omicidio avvenuto la scorsa notte a Roma. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che in queste ore stanno indagando per far luce sulla vicenda: la vittima, Alberto Ianni, 39 anni, aveva precedenti per droga.

L'uomo era in compagnia della fidanzata quando è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome sul ballatoio di casa, un palazzo di via Sebastiano Satta. La donna, ascoltata dagli investigatori, avrebbe detto di non ricordare bene gli istanti dell'agguato. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma, guidata da Luigi Silipo.



L'uomo, soprannominato "Mitraia", aveva lavorato come addetto alla sicurezza.