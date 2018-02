Roma, non si ferma all'alt e ferisce un carabiniere: arrestata 40enne

Non si è fermata all'alt e ha aggredito i carabinieri. È accaduto a Mentana (Roma) e i militari della stazione di Mentana hanno arrestato una 40enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La donna, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Amendola, alla guida di un'utilitaria con a bordo un altro passeggero, dopo essersi fermata all'alt imposto dai militari, è ripartita bruscamente, urtando con il paraurti la gamba di uno dei carabinieri, che è rimasto lievemente contuso. Le immediate ricerche dell'auto hanno consentito di rintracciare il veicolo con gli occupanti alla loro residenza, dove la donna ha cercato di non farsi identificare. Dagli accertamenti è emerso che l'auto, con la quale la donna era fuggita, era sottoposta a sequestro amministrativo per una precedente violazione al codice della strada. La donna è stata arrestata e portata agli arresti domiciliari, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



