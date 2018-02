Roma, primi fiocchi di neve dal centro a Ostia

Neve a Roma: i primi fiocchi di neve hanno cominciato a scendere verso mezzanotte. Roma Nord, Boccea, centro storico hanno visto scendere fiocchi misti a pioggia che però non riescono in un primo momento ad attecchire. La temperatura è scesa a 2 gradi e la pioggia si è trasformata in neve. Fiocchi anche a Roma Sud, Monteverde e Portuense. Dall'1 di notte in poi ha cominciato a nevicare anche a Ostia.Per la giornata di oggi è in vigore un'ordinanza del sindaco che prevede la chiusura delle scuole. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio», si legge in una nota del Campidoglio.