Roma, nascondevano a casa cocaina, bilancino, sigarette di marche e denaro contante: arrestata coppia di albanesi

Ben 138 grammi di cocaina e 90 pacchetti di sigarette di note marche prive del marchio monopolio di Stato, un bilancino di precisione e denaro contate. Questo quanto rinvenuto e sequestrato il 5 febbraio scorso intorno alle 15 dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, in viale Alessandrino a casa di una coppia identificati per S.A. 39enne, la donna, e S.A. 40enne, entrambi di origine albanese. Arrestati, dovranno rispondere in concorso tra loro di detenzione ai fini di spaccio.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA