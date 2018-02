Ricercato per furto a Montecarlo: arrestato in un hotel a Roma

Era ricercato per aver compiuto un furto nel Principato di Monaco. Ritrovato in un hotel a Roma dove stava soggiornando. Gli agenti di polizia del commissariato Viminale, in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità del Principato di Monaco, hanno arrestato a nella Capitale B.A., italiano di 26 anni, rintracciato in un hotel. L'uomo deve scontare una pena di un anno per furto emessa dalle autorità monegasche.

Marted├Č 13 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20



