Roma, falso turista molestava le donne dentro San Pietro: in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone

Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla lanterna del Cupolone per approfittare di fedeli e turiste in fila e impossibilitate a fuggire. Una tecnica collaudata. Per allungare in un lampo le mani e poi ritirarle oppure per abbandonarsi in strusciamenti veloci si intrufolava nei gruppi. Zaino a spalla e manolesta, a testa bassa scalino dopo scalino. A tradirlo l'estate scorsa...