Roma, minaccia la fidanzata disabile: «Dammi 20 mila euro o ti uccido»

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Manipolatore e violento fino a minacciare di ucciderla gettandola dal balcone. Lui è un uomo di 27 anni, residente nel quartiere Prati, che ha raggirato la fidanzata, una coetanea con problemi mentali, facendole credere che gli servivano dei soldi per un futuro con lei. Non era vero nulla: il giovane le ha spillato a più riprese 23.000 euro. La ragazza, forse troppo ingenua, ha creduto al suo ex che, fra baci e abbracci, le ha tolto dal conto corrente migliaia di euro. Ieri sera, è intervenuta la polizia, su richiesta dal...