Roma, scoperto caso di meningite in un asilo a Ostia: scatta la profilassi

Un caso di meningite alla scuola La Gabbianella di ostia, Roma. Ad aver contratto il virus è un bambino dell'ultimo anno di nido. Nell'asilo situato nella zona del porto, in via Baffigo, è scattata la profilassi per bambini e docenti della classe frequentata dal piccolo.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



