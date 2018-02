Roma, Meloni e Bordoni festeggiano i 98 anni della Garbatella

«Tanti auguri Garbatella per il 98° compleanno». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il centrodestra al collegio 8 Eur - Ardeatino, hanno partecipato ai festeggiamenti nel quartiere «cuore pulsante e popolare di Roma - scrive Bordoni in una nota - fin dalla sua fondazione. Per i prossimi undici giorni ci saranno moltissimi eventi per celebrare una tradizione, un'appartenenza territoriale e culturale che contraddistingue e rende così unico il quartiere romano. Nel 2010, quando ho partecipato alla cerimonia dei 90 anni come assessore alle Attività produttive, abbiamo fatto realizzare una targa, creata e donata dalla Bottega d’arte Mortet, storica famiglia di artigiani. Sono orgoglioso e fiero di festeggiare il compleanno di un quartiere così importante nella tradizione storica di Roma».