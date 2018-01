Roma, bimbi picchiati in un nido abusivo: gestori condannati a 5 anni

Sono accusati di avere maltrattato diciassette bambini, di età compresa tra i cinque mesi e i tre anni, in un «nido» abusivo gestito da loro. I fratelli Silvia ed Eligio Scalas sono stati condannati oggi a cinque anni di reclusione dal gup di Roma con l'accusa di maltrattamenti e percosse ai danni di minori. I due ospitavano i piccoli in una struttura nella zona del Pigneto sprovvista di qualsiasi autorizzazione.



Per gli imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, il pm aveva sollecitato una condanna a sei anni di reclusione. Il gup Angela Gerardi ha disposto un risarcimento di 10mila euro in favore di ogni bambino maltrattato. Le indagini, effettuate anche con intercettazioni e riprese video all'interno del «nido», hanno portato alla luce le violenze e le vessazioni, fisiche e psicologiche, a cui erano sottoposti quotidianamente i piccolissimi ospiti della struttura. I bambini venivano presi di mira con frasi volgari e malmenati e presi a schiaffi. Per questa vicenda i due condannati finirono in carcere nel giugno scorso e oggi si trovano in regime di arresti domiciliari.

