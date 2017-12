Roma-Lido, ultimo pasticcio: nessun macchinista disponibile

di Alessia Marani

Un pasticciaccio. Niente treni straordinari sulla Roma-Lido per la notte di Capodanno come immaginato dal Campidoglio. Impossibile riprogrammare turni di lavoro e corse di una ferrovia in appena 48 ore: nessun macchinista ha dato la propria disponibilità. In strada ci saranno solo i bus della N3 che nemmeno seguono lo stesso percorso del treno. E problemi in vista anche per la linea B della metropolitana dove su 20 treni programmati nella fascia critica dopo le 18.30, a ieri se ne contavano solamente 10 effettivi, ossia coperti. Motivo...