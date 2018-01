Roma-Lido ferma, caos pendolari: â€‹a Magliana arriva la polizia

La ferrovia Roma-Lido è ferma dal primo pomeriggio per un albero caduto che ha interrotto la linea aerea d'alimentazione. E' la teza volta in tre giorni che la linea di superficie viene interrotta.Oggi Atac, che gestisce quel tratto di ferrovia, aveva deciso di mettere a disposizione dei piendolari un servizio navetta dalla Magliana, dove ferma la metro B, alla stazione di Ostia. ma i mezzi non sarebbero sufficienti e alla Magliana ci sono centinaia di pendolari in attesa dei mezzi per tornare a casa.La rabbia della gente in attesa alle fermate sta montando, sul posto è stato richiesto l'intervento della polzia.