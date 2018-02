Roma, paura al liceo: crolla intonaco della scuola e sfiora un'alunna

Momenti di paura ieri nel liceo romano «Lucio Anneo Seneca», in via Albergotti, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si è staccato parte dell'intonaco dal muro esterno della scuola (adiacente al campetto sportivo) che ha sfiorato una alunna che si trovava lì assieme ad altri compagni di classe. Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e si sono riuniti in assemblea per discutere delle condizioni della struttura scolastica e denunciarne la fatiscenza e il degrado.



«La preside - racconta uno degli studenti - dopo il crollo dell'intonaco ha chiamato i vigili del fuoco che hanno svolto un sopralluogo e hanno posto nastri di sicurezza in corrispondenza di altro intonaco pericolante. Appena possibile, la preside trasmetterà alla Provincia la relazione dei vigili con allegata la richiesta di intervento e ristrutturazione urgente della scuola». Nelle scorse settimane una parte di intonaco era caduta al liceo Russell mentre al Virgilio in autunno ha ceduto una parte di tetto.

