Roma, sente un rumore in terrazzo: scopre ladro acrobata che provava a entrare in casa

Un ladro acrobata, specializzato in arrampicate sui palazzi e furti negli appartamenti, è stato arrestato dai carabinieri a Casalotti, quartiere della periferia occidentale di Roma.



L'uomo, un cittadino albanese di 30 anni, è stato sorpreso subito dopo aver tentato un furto all'interno di un'abitazione.

La proprietaria dell'appartamento, ubicato in via Arona, dopo aver sentito dei rumori sospetti sul suo terrazzo ha allertato il 112. I militari dell'Arma hanno iniziato a perlustrare la zona fino a quando, giunti all'altezza del parcheggio del mercato coperto di via Casalotti, hanno notato due individui che, alla loro vista sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato arrestato il 30 enne albanese, mentre il suo complice è riuscito a fuggire.



Durante la fuga i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato gli arnesi atti allo scasso utilizzati dai due ladri. L'arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre continua la caccia al complice.

Martedì 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



