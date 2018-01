Roma, a Monteverde razzia dei ladri acrobati: le inferriate smurate con i cric

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ladri acrobati armati di acido da cospargere sulle inferriate il giorno prima del colpo, protezioni smurate usando cric idraulici. È allarme a Monteverde dove ci sono stati una quarantina di raid (riusciti o tentati) da Capodanno a oggi. Una sequenza di incursioni, quasi sempre tra le 18 e le 19, anche se c'è qualcuno in casa. Gli ultimi colpi due giorni fa in via di Villa Pamphili dove i condomini della palazzina al civico 59 hanno presentato addirittura un esposto a carabinieri e polizia. Qualche giorno fa un uomo è stato visto nascondersi in un giardino privato. «Abbiamo impedito che fuggisse prima dell'arrivo degli agenti - raccontano i residenti - si tratta di un albanese che sui social mostra banconote da 500 euro e Rolex». In via Cornaro gli abitanti spiegano: «Ci sono stati raid in 2-3 appartamenti per ognuna delle tre palazzine».