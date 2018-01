Roma, il giallo del 15enne travolto dal treno: aveva litigato con i genitori per l'hashish

di Rosalba Emiliozzi e Alessia Marani

Papà Alessandro si dispera, è convinto: «Valerio non si sarebbe mai tolto la vita, non c'era motivo e non mi avrebbe mai dato un dolore così grande. Deve essere stato un incidente oppure qualcuno lo ha spinto sotto il treno, altrimenti perché l'avrebbero ritrovato con le mani mozzate? Poi dicono che fosse nudo». In questa villetta a due piani sulla collina sopra la stazione di Labico, 6mila anime della Città metropolitana, i genitori di Valerio Frijia, 15 anni, e il fratello Emanuele, 18,...