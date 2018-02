Roma, sassaiola contro l'ambulanza: «Soccorsi alla Barbuta scortati dai carabinieri»

Sassaiola contro un'ambulanza del 118 intervenuta per una chiamata per soccorrere una donna ferita per una caduta accidentale. È accaduto ieri sera poco dopo le 23 in via di Ciampino, presso il campo nomadi dellaBarbuta. Sassi e mattoni sono stati lanciati contro l'ambulanza danneggiando il vetro del portellone posteriore del mezzo. Stando a quanto riferito, il personale sanitario non è stato ferito. Sul posto la polizia locale di Roma capitale del VII gruppo e la polizia di Stato. La donna comunque avrebbe rifiutato le cure mediche.Prestare soccorso al campo rom La Barbuta è diventato difficile e anche pericoloso. Così alcuni operatori della postazione che si occupa di servizio di emergenza al campo ha deciso che per tutti i soccorsi alla Barbuta gli operatori richiederanno il supporto delle forze dell’ordine. «Non ne possiamo più di rientrare con i mezzi danneggiati - dice un operatore della postazione - ci faremo scortare dai carabinieri»