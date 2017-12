Roma, investito e ucciso davanti a scuola: chiesti i domiciliari per il compagno che guidava l'auto

di Marco Carta

Due giorni fa, al volante della macchina del padre, ha investito e ucciso un compagno di scuola. Ora per la morte del giovane Federico Ghigiarelli, il 18enne P. M., sotto accusa per omicidio stradale, potrebbe finire agli arresti domiciliari. A chiedere la misura, è stato ieri il pubblico ministero Luca Guido Tescaroli, che ha preso in mano il fascicolo sin dalle prime ore dell'incidente, avvenuto intorno alle 10 di venerdì, nell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. Quella mattina all'istituto...