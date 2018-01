Roma, ingerisce un ovulo di droga quando vede gli agenti: arrestato pusher 25enne al Casilino

Alla vista delle pattuglie del reparto volanti e del commissariato Casilino, un romano di 25 anni ha cercato di nascondere in bocca un ovulo contenente droga che aveva nella tasca dei pantaloni. Quando gli agenti gli hanno chiesto il documento di identità, P.A. ha dato in escandescenza inveendo e scagliandosi contro di loro: bloccato, è finito in manette per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ancora un controllo: g li agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato, in zona Porta Maggiore, un cittadino tunisino di 33 anni. Visto l'uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto, i poliziotti in borghese hanno proceduto al controllo di A.W., trovandolo in possesso di varie dosi di marijuana: dovrà pertanto rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato 27 Gennaio 2018



